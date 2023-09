Patrick Brouwer: 'We laten ze drie keer schieten en krijgen drie goals tegen'

In de eerste helft bleek hij geen echte verdediger te zijn, en na rust kon hij - in een beter draaiend elftal - wel zijn meerwaarde etaleren als wingback. "Het begon niet heel lekker voor me, maar die assist op de 2-2 gaf een fijn gevoel en dat werd alleen maar beter na de 2-3. Als je uiteindelijk met 3-3 van het veld stapt, kan je eigenlijk alleen maar balen."