Adriaan Helmantel vindt onderdak na vertrek als bondscoach bij KNWU

Daar had hij de junioren onder zich en was hij, tot aan de Spelen van Tokio in 2021, verantwoordelijk voor de duuronderdelen op de baan. Helmantel werkte eerder ook bij Team Sunweb.

EK in eigen land afscheidstournee

Helmantel is nog tot en met het Europees Kampioenschap op de weg in Drenthe actief als bondscoach. "Ik kijk er naar uit om deze periode bij de KNWU af te sluiten met een EK in eigen land, en tegenwoordig ook mijn thuisprovincie en -gemeente. Dat wordt een mooi moment. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging, daar wordt binnenkort meer over bekend", zei hij destijds.