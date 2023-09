Hoogeveen verliest met grote cijfers van Harkemase Boys

Fout Meerkhof

Fout Veltmaat

Na rust gebeurde er lange tijd weinig. Hoogeveen had een veldoverwicht, zonder dat het kansen kreeg. In de 64ste minuut leidde een verkeerde pass van Jim Veltmaat de 3-0 in. Invaller Jari Slort promoveerde zijn eerste balcontact tot een treffer.

'Nog geen zorgen'

Menno Heerkes, maakt zich vooralsnog geen zorgen. "We moeten vooral wennen aan het hogere tempo, maar we zijn pas net begonnen en ik ben zeker nog niet in paniek", liet de aanvoerder na afloop weten.

Aanstaande woensdag komt Hoogeveen weer in actie. In de tweede voorronde van de KNVB beker is Staphorst de tegenstander. De wedstrijd, in Hoogeveen, begint om 20:00 uur. Volgende week zaterdag komt Hoogeveen weer in competitieverband in actie. DVS'33 uit Ermelo is om 18:00 uur de tegenstander.