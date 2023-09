Recordaantal deelnemers tijdens 6e editie 4 Mijl van Assen

ATLETIEK - Met een recordaantal van 1750 deelnemers was de 6e editie van de 4 Mijl van Assen zaterdag een groot succes in het Anne Frank-park in Marsdijk. Bij de dames kwam Reinie Boven (Finsterwolde) met 24:10 als snelste over de streep. Olfert Molenhuis (Assen) klokte bij de mannen met 20:34 de snelste tijd.