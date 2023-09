DOS’46 naar winst tegen DOS

Vorige week zaterdag ontdeed DOS'46 zich eenvoudig van Spirit, maar in DOS kende het team uit Nijeveen toch een iets andere tegenstander vertelde Mulder na afloop. "Zij speelden in een lager tempo dan wij wilden. Daardoor kwamen wij toch niet echt goed in de wedstrijd.'' DOS'46 bereikte de rust met een geringe 8-9 voorsprong. Na de onderbreking ging het uiteindelijk toch iets soepeler legde Mulder uit.

"Na de pauze liepen wij wel wat makkelijker weg dan in de beginfase. Er kwam ook wat meer variatie en spreiding in ons spel. Tien minuten voor tijd kwamen Silke Wolters en Peter Jan Pouwels binnen de lijnen. Pouwels, vorig jaar nog junior, gaf zijn debuut glans door met zijn eerste doelpoging direct raak te schieten. Als team haalden we alleen niet het niveau dat we aantikten in de afgelopen wedstrijden. Het resultaat is goed. Daar ben ik eerlijk in, maar ons spel moet beter. Volgende week wacht Unitas en dan moeten we er weer staan.''