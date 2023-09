Boy Spijkerman bezorgt ACV op valreep punt tegen genadig Noordwijk

VOETBAL - Van buiten naar binnen dribbelen en dan uithalen in de korte hoek. Op die typische Boy Spijkerman-wijze schoot de invaller ACV diep in blessuretijd naar 1-1 tegen Noordwijk, dat vlak daarvoor een uitgelezen mogelijkheid op de 0-2 liet liggen: Ruben Marbus schoot een strafschop snoeihard tegen de lat.

ACV koesterde het punt, waarmee het seizoenstotaal naar zeven gaat, uiteraard en beseffende dat het een gestolen punt was. Door het gelijkspel klimt ACV twee plaatsen, naar plek 10 in de Betnation Divisie. HHC Hardenberg blijft na vijf duels de ongeslagen koploper (met 15 punten).

Sillah voor Dijk

Na de wanvertoning van een week eerder bij Jong Almere City FC (3-1 nederlaag) startte Ruud Jalving met één wijziging in de basisopstelling. Verdedigende middenvelder Ibrahim Sillah kreeg de voorkeur boven Lars Dijk. De andere tien ACV'ers kregen kans op eerherstel. Dat lukte op het gebied van strijd en duels aangaan, maar niet echt in het voetballende/aanvallende gedeelte.

Emiel Wendt

Noordwijk was voor rust lange tijd de bovenliggende partij en kwam na tien minuten spelen op voorsprong dankzij Emiel Wendt. De routinier aan de kant van de bezoekers profiteerde koppend dankbaar van matig verdedigen van Luka Prljic en nog matiger uitkomen van doelman Enver Spijodic. Diezelfde Wendt had kort daarna zijn tweede gemaakt, na een prima aanval over links. Tot opluchting van ACV ging de bal via de paal het veld weer in. De thuisclub kon daar maar weinig tegenover stellen. In de omschakelmomenten ontbrak het te vaak aan de juiste eindpass. Bovendien werden Giovanni Zwikstra en Niels Grevink aardig aan banden gelegd door de Noordwijker defensie.