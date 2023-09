E&O kietelt landskampioen heel even, maar blijft puntloos

19-23

"Als we minder nadenken en stressen laten we zien waartoe we in staat zijn", aldus trainer/coach van E&O Henrik Bergholt na de derde nederlaag van het seizoen. "Ik hoop dat we uiteindelijk tot twaalf punten kunnen komen en in de nacompetitie erin kunnen blijven. Er is genoeg ruimte voor groei."