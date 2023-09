Nieuw Balinge moet diep door het stof bij SC Rouveen

"In dit soort wedstrijden weet je op voorhand al aan welke kant van de score je staat'', vertelde Van Klinken. ''Ik snap ook niet dat de KNVB zo'n indeling maakt met derdeklassers die de ambitie hebben om tweede klasse te spelen en vijfdeklassers. Wij hadden helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd en we misten ook nog eens vijf basisspelers. SC Rouveen daarentegen speelde schitterend voetbal. Aan alles zie je dat ze hogerop willen en alles bij deze club is ook uitstekend voor elkaar. Wij konden alleen maar tegenhouden."

In de beginfase bleef Nieuw Balinge nog redelijk op de been bij SC Rouveen, maar na de openingstreffer ging het snel bergafwaarts met de bezoekers. "Bij rust viel er al niets meer te repareren en toen namen we ons voor om in ieder geval dubbele cijfers te voorkomen. Dat plan kon ook vrij rap van tafel, want al vrij snel stond het 9-0. In de slotfase stonden er aan onze kant vier spelers van 16 jaar binnen de lijnen. Ze deden het voortreffelijk, maar van deze jongens kun je geen wonderen verwachten."