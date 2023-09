Hurry-Up viert eerste zege van het seizoen

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. In Zwartemeer klopten de oranje-zwarten in speelronde drie van de BENE-League Sporting Pelt uiteindelijk met duidelijke cijfers: 31-23.

Alleen bij 9-7 en 18-16 konden de Belgen Hurry-Up bijbenen. In het vervolg was de thuisploeg weer de sterkste.

Tot hier en niet verder

Doelman Boris Tot groeide uit tot uitblinker in Zwartemeer. De Kroaat bezorgde Sporting Pelt, waar oud-speler van Hurry-Up Tommie Falke tot en met 2025 vastligt, een vervelende avond. Positiegenoot Jorick Pol viel in de slotminuut nog in en keerde een strafworp van Falke.