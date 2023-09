René Hake ontbreekt om privéomstandigheden op bank bij Go Ahead

VOETBAL - Coach René Hake uit Erica ontbreekt vanmiddag vanwege privéomstandigheden op de bank bij de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle.

Assistent-trainer Dennis van der Ree neemt tijdens de IJsselderby in Zwolle de honneurs waar. "We hopen dat het goed gaat met René en zijn familie. We proberen ons nu vooral te richten op de wedstrijd", zei Van der Ree voor de camera van ESPN.