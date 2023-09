Jeroen Welles (VKW) schiet WKE'16 met vier treffers uit de beker

VOETBAL - VKW heeft zich, door een 6-2 overwinning op WKE'16, geplaatst voor de hoofdronde van de noordelijke districtsbeker. Jeroen Welles was de grote man in Westerbork, de invaller scoorde na rust vier keer. Door de nederlaag is de ploeg van trainer Nico Haak uitgeschakeld.

Eerste kans, direct raak

Amper getraind

Na rust bracht VKW-trainer Bernd van Bolhuis Welles in de ploeg. De spits had deze week amper getraind en moest op de reservebank beginnen. Welles stond nog geen twee minuten in de ploeg toen hij zijn eerste van de middag al in het netje had liggen. De invaller maakte dankbaar gebruik van een verkeerde terugspeelbal van Vincent de Roo, die de bal zomaar in de voeten van Welles speelde, die Kok eenvoudig passeerde (2-1).