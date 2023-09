Rui Mendes na acht maanden terug in wedstrijdselectie FC Emmen

VOETBAL - Na acht maanden blessureleed is er dan eindelijk heugelijk nieuws voor Rui Mendes. De Portugees, die op 23 januari in de thuiswedstrijd tegen PSV uit de wedstrijd werd geschopt met zwaar knieletsel, maakt morgen weer deel uit van de wedstrijdselectie van FC Emmen voor het thuisduel tegen Jong FC Utrecht.

Het duel tegen de beloften uit de Domstad, dat om 20.00 uur begint, is voor de Drentse club de zesde wedstrijd van het seizoen en is het treffen tussen de nummers 16 en 13 van de Keuken Kampioen Divisie. Emmen heeft zes punten, terwijl Utrecht op zeven punten staat.

Emmen-trainer Fred Grim is blij dat hij eindelijk weer gebruik kan maken van Mendes. "Heel stiekem had ik de hoop dat ook Lorenzo Burnet weer zou kunnen aansluiten, maar hij bleek toch niet zover te zijn." Verder zijn ook Maikel Kieftenbeld (geschorst), Mike te Wierik, Chardi Landu en Robin Schouten (allen geblesseerd) nog niet beschikbaar.

Jong FC Utrecht

Jong FC Utrecht is volgens Grim een niet te onderschatten tegenstander. "Ik heb ze uiteraard een aantal keer aan het werk gezien en ze maken op mij een prima indruk. Ze winnen niet voor niets van Roda JC en FC Groningen. Bovendien kwamen ze afgelopen vrijdag op 3-0 voor tegen FC Dordrecht."

Nog geen basisrentree voor Bernadou

Grim houdt zijn opstelling voor morgen nog geheim, maar het lijkt erop dat de Amsterdammer kiest voor dezelfde namen als afgelopen vrijdag in zijn geboorteplaats. Dat betekent dat Lucas Bernadou, ondanks zijn sterke invalbeurt tegen Jong Ajax, nog even moet wachten op zijn basisrentree. De 22-jarige Franse middenvelder stond voor het laatst aan de de aftrap op 18 april in het thuisduel tegen Sparta (0-2 verlies).