Late gelijkmaker ACV en bekerdreun WKE'16 bij VKW: bekijk aflevering 2 van Onze Club

Voor de meeste amateurclubs stond het afgelopen weekend in het teken van de laatste speelronde in de poulefase van het bekertoernooi. Uiteindelijk plaatsten 35 Drentse clubs zich voor de knockoutfase.

In Westerbork stonden VKW en WKE'16 tegenover elkaar en de winnaar van het duel zou zich - samen met poulewinnaar Drenthina - plaatsen voor het hoofdtoernooi. Onze Club was er gistermiddag bij.

ACV en vv Hoogeveen

vv Hoogeveen had geen schijn van kans in Friesland tegen Harkemase Boys en blijft na vijf duels in de Derde Divisie nog zonder zege en op de laatste plaats bungelen.

Weekendvoetbal: een zegen of niet?

Maar in de 1e klasse (en daarboven) dus niet en dat betekent dat Onze Club dit seizoen beelden kan laten zien van unieke competitieduels, zoals HZVV - SVBO en VKW - DZOH. Wij peilden de stemming over deze nieuwe competitie-opzet bij drie clubs in de gemeente Emmen die elkaar zullen treffen in de 1e klasse J.