Roldense Sabine Spreen verbaast vriend en vijand met drie titels op WK Obstacle Running

Het was een weekend om nooit te vergeten voor Sabine Spreen uit Rolde. Op het WK Obstacle Course Running in België won ze drie wereldtitels en een zilveren medaille. De prestatie kreeg bovendien extra glans, omdat Spreen kampt met een auto-immuunziekte, waarbij ze binnen enkele minuten erg ziek kan worden.

Ziektebed

"Een week voor de race heb ik nog in het ziekenhuis gelegen, dus ik ben nog altijd stomverbaasd dat het me is gelukt", klinkt Spreen verbijsterd. Ze kampt met een ziekte aan haar lever, waardoor ze binnen enkele minuten veel vocht kan ophopen. "En dat is erg gevaarlijk, want dat vocht kan zich ook ophopen rond m'n keel waardoor ik kan stikken. Dan moet er een traumahelikopter uitrukken en word ik opgenomen in het ziekenhuis."