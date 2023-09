Voormalig wielerconcurrenten verrassen Henk Benjamins bij boekpresentatie

Jan Bols

Van hele andere orde was de strijd met streekgenoot en voormalig topschaatser en wielrenner Jan Bols (79). Ondanks dat ze ploeggenoten waren bij Caballero, maakten ze elkaar het leven in de koers zuur. Het ging zover dat Bols zijn ploeggenoot, die in de kopgroep zat, geen ruimte gaf toen de kopgroep het peloton wilde dubbelen.

"Henk moest kiezen: of het trottoir op of erbij langs en ik geloof dat hij het trottoir opgegaan is", herinnert Bols zich. "Achteraf gezien is het heel dom. Maar zo zat de vork toen wel in steel."