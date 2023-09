Luister hier live naar FC Emmen - Jong FC Utrecht

Naast die knappe zeges maakte het elftal van Ivar van Dinteren, die afgelopen zomer nog kandidaat was om trainer te worden bij FC Emmen, indruk tegen FC Dordrecht afgelopen vrijdag. Na 55 minuten leidde Jong Utrecht namelijk met 0-3 door twee treffers van Adrian Blake (die deze zomer transfervrij overkwam van Watford) en één van jeugdexponent Mees Rijks. Domper voor de talenten was wel dat FC Dordrecht in het laatste half uur nog terugkwam tot 3-3.

FC Emmen speelde vrijdag ook met 3-3 gelijk, in Amsterdam tegen Jong Ajax. Drie verdedigingsfouten zorgden voor drie - min of meer - identieke doelpunten. Extra pijnlijk was het dat Emmen de achterstand van 2-0 compleet had omgebogen, maar de 2-3 in blessuretijd toch nog uit handen gaf.