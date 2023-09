FC Emmen wervelt niet, maar wint wel en heeft Mendes terug

VOETBAL - Het was niet goed, maar dat maakte niemand in Emmen iets uit. Alleen de winst telde vanavond op Jong FC Utrecht. En die zege (2-0) kwam er dankzij treffers van Michaël Heylen en Desley Ubbink.

Door de driepunter klimt FC Emmen naar plek 10 in de Keuken Kampioen Divisie met 9 punten uit 6 duels. Koploper is nog altijd Roda JC, met 15 uit 6.

Reuzendoder

In Jong FC Utrecht trof FC Emmen vanavond een middenmoter, maar wel een reuzendoder. De Domstedelingen (13e) hadden tot vanavond weliswaar maar één punt meer dan Emmen (16e voor vanavond), maar versloegen wel al koploper Roda JC en FC Groningen.

Naast die knappe zeges maakte het elftal van Ivar van Dinteren, die afgelopen zomer nog kandidaat was om trainer te worden bij FC Emmen, indruk tegen FC Dordrecht afgelopen vrijdag. Na 55 minuten leidde Jong Utrecht namelijk met 0-3 door twee treffers van Adrian Blake (die deze zomer transfervrij overkwam van Watford) en één van jeugdexponent Mees Rijks. Domper voor de talenten was wel dat FC Dordrecht in het laatste half uur nog terugkwam tot 3-3.

FC Emmen speelde vrijdag ook met 3-3 gelijk, in Amsterdam tegen Jong Ajax. Drie verdedigingsfouten zorgden voor drie - min of meer - identieke doelpunten. Extra pijnlijk was het dat Emmen de achterstand van 2-0 compleet had omgebogen, maar de 2-3 in blessuretijd toch nog uit handen gaf.

Dezelfde elf

Desalniettemin gaf Fred Grim dezelfde elf de kans om zich te herstellen tegen Jong FC Utrecht, mede omdat Maikel Kieftenbeld (geschorst), Mike te Wierik, Lorenzo Burnet en Robin Schouten (geblesseerd) nog niet inzetbaar bleken. De bank werd vanavond wel weer iets 'breder', want voor het eerst dit seizoen maakte Rui Mendes deel uit van de wedstrijdselectie. Eind januari werd hij in het thuisduel tegen PSV (1-0 zege) uit het veld geschopt met een zware knieblessure. Na acht maanden revalidatie was hij eindelijk weer inzetbaar.

Goal Heylen

FC Emmen en Jong FC Utrecht maakten er heel lang geen fraai kijkspel van. Integendeel, het veldspel was stroef en van mooie aanvallen en veel kansen was geen sprake. Halve kansen waren er wel voor de thuisploeg, voor bijvoorbeeld Piotr Parzyszek (2x), Ben Scholte en Michaël Heylen. Aan de andere kant dacht Jong FC Utrecht op 0-1 te komen, maar de goal van Adrian Blake werd afgekeurd vanwege het vasthouden van Patrick Brouwer. Tien minuten na de afgekeurde treffer schoot Michaël Heylen Emmen naar 1-0. De bal werd onderweg nog aangeraakt, maar dat deerde niemand in het stadion. Heylen zelf al helemaal niet, want voor het eerst sinds zes jaar schoot de Belg weer een bal in de touwen.

Rentree Mendes

Ook de tweede helft begon stroef en na een slippertje van Julius Dirksen leek Jong FC Utrecht-spits Jesse van de Haar zelfs op weg naar de gelijkmaker, maar Jan Hoekstra was op tijd zijn goal uit en voorkwam dat.

Desley Ubbink had daarna de 2-0 op zijn schoen maar schoot te slap op Raatsie, waarna het stadion opveerde. Niet vanwege een goal, maar vanwege dé wissel: Rui Mendes kwam voor Joey Konings (en ook Ahmed El Messaoudi kwam en loste Parzyszek af). Kort daarvoor was ook Lucas Bernadou al ingevallen voor Jorrit Smeets. Drie minuten na de entree van Mendes kon het publiek opnieuw verticaal, want de Portugees gaf een niet te missen kans aan Ubbink. Met zijn tweede van het seizoen schoot hij Emmen in veilige haven.