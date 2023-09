Michaël Heylen: 'Hoorde het hele stadion roepen van schieten, schieten!'

VOETBAL - "Het moet niet gekker worden hè", lacht Michaël Heylen kort na afloop van het gewonnen duel van FC Emmen tegen Jong FC Utrecht. "Als ik al ga scoren."

De Belgische verdediger is geen veelvraat aan doelpunten. Zijn laatste treffer dateert van 7 december 2017, voor Zulte Waregem. Wel in een zeer leuk potje, namelijk in de Europa League tegen Lazio Roma. Heylen scoorde destijds de 2-0 in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen de Italiaanse club.

Deze tegen Jong FC Utrecht staat misschien wel in schril contrast met die treffer van bijna zes jaar geleden, maar belangrijk was ie zeker wel. "Het moment, vlak voor rust, na een moeizame start was ideaal. Ik hoorde het hele stadion roepen van schieten, schieten! De eerste aanname was echter niet zo goed, waardoor ik de bal nog iets verder mee moest nemen en toen dacht ik van: het is nu alles of niets. Ik zag de bal via een lichaam van een Utrecht-speler in het net gaan en ja, ik was wel blij."

"Of die bal zonder aanraking van die speler in de kruising was gevlogen? Dat weet ik niet heel zeker... Ik was eigenlijk alleen maar bezig met de bal en het schot."

'Niet bij de pakken neerzitten'