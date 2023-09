Rui Mendes: 'Het is heerlijk om weer voetballer te zijn'

VOETBAL - Het was het hoogtepunt van een pover avondje op De Oude Meerdijk: de invalbeurt van Rui Mendes in de 71e minuut in het duel tegen Jong FC Utrecht (2-0). Na acht maanden revalideren is de Portugees weer voetballer.

"Ik ben heel blij om hier te staan, al ben ik helemaal gesloopt", aldus een lachende Rui Mendes.

"Het was heel speciaal om in te vallen en de mensen je naam te horen schreeuwen. Ik was toch wel gespannen hoe het zou gaan. Niet zozeer vanwege de knie hoor, maar wel qua voetbal. De eerste acties na je rentree worden toch onthouden. Gelukkig ging het goed."

Assist

Erg goed zelfs, want bij één van zijn eerste balcontacten zorgde de snelle aanvaller voor de assist op de 2-0. Desley Ubbink pakte het cadeautje dat hij op een presenteerblaadje kreeg prima uit. Overigens had Mendes ook voor eigen succes kunnen gaan. "Nee, dat vond ik niet. Iedereen die me kent weet dat ik een speler ben die altijd kijkt of er een ander beter voor staat. In dit geval was dat zo en dus legde ik hem af."

Even later diende zich wel een echte Mendes-kans aan na een heerlijke steekpass van Jari Vlak achter de verdediging. "Ik kon er net niet lekker bij. De bal was iets te strak en door het natte veld gleed ie te ver door helaas."

Zwaar en frustrerende maanden