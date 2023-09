Fred Grim: 'Niet tevreden over het spel, maar een stukje succesbeleving is wel fijn'

"Al vond ik de goal van Michaël Heylen ook een mooi moment. Michaël is een verdediger die van nature het liefst achterin blijft staan of achteruit loopt, terwijl we ermee bezig zijn dat hij juist naar voren stapt. Dat deed hij bij de treffer. Maar uiteraard was het moment van invallen van Rui natuurlijk prachtig. Mede dankzij de inspanningen van onze medische staf ging het de laatste weken echt snel met hem en konden we hem al een week of twee eerder inzetten dan we in eerste instantie dachten", aldus Grim.