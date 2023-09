EK-tijdrijder Axel van der Tuuk: 'Gewoon rechtdoor, kop omlaag en rammen'

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk (22) uit Assen is morgen de eerste Drent die in actie komt op de Europese kampioenschappen wielrennen in onze provincie. Om 13.00 uur start hij in de beloftencategorie, de mannen tot 23 jaar, voor een tijdrit over 19,8 kilometer. Alle tijdritten vertrekken vanuit dierenpark Wildlands in Emmen.

"Hier kun je als wielrenner en als provincie trots op zijn. Het is toch heel bijzonder en knap dat we als kleine provincie zoiets uit de grond hebben weten te stampen", reageert Van der Tuuk.

Nederlandse titel in Emmen

Tijdrijden behoort inmiddels tot z'n specialiteiten. Vorig jaar won hij, nota bene in Emmen, de Nederlandse titel tijdrijden. Dit jaar moest hij genoegen nemen met het brons. "Ja, dat was wel een tegenvaller. Maar ik kwam net terug van een hersenschudding, dus naar omstandigheden was het nog wel goed."

Maar de 22-jarige Assenaar weet dus wat het is om in Emmen te winnen. "Ik denk dat het parcours van morgen mij nog beter moet liggen dan vorig jaar bij het NK. Het is gewoon rechtdoor, kop omlaag en rammen. Op een technisch parcours kom ik tekort. Ik heb echt een tijdrit nodig waarin ik m'n ritme kan vinden."

Specialiteit

Van der Tuuk heeft van de race tegen de klok z'n specialiteit gemaakt. "Ik heb in m'n hoofd een keer een optelsom gemaakt van hoeveel ik nog kon winnen op m'n concurrenten. Daarbij heb ik gekeken naar wat ik kon doen op gebied van materiaal, aerodynamica en ook fysiek. Toen kwam ik tot de conclusie dat het me wel zou kunnen liggen en ben ik me erop gaan focussen."

Programma EK tijdrijden

Ook alle andere categorieën rijden morgen hun tijdrit. Om 9.00 uur bijten de junior vrouwen het spits af. Daarna volgen om 10.25 uur de junior mannen. Zij rijden net als de beloftes een tijdrit over 19,8 kilometer.

Om 12.00 uur starten de beloften vrouwen en om 13.00 uur vertrekken de mannen onder 23 jaar voor hun tijdrit.

Profrenners

De profrenners sluiten de dag af. Om half drie starten de vrouwen voor een tijdrit over 28,6 kilometer. Voor Nederland staat regerend Nederlands kampioene Riejanne Markus aan het vertrek. Gisteren werd bekend dat Demi Vollering vervangen zal worden door de 21-jarige Shirin van Anrooij. Vollering gunt zichzelf rust na haar zege in de Ronde van Romandië. Wel start ze zaterdag in de wegwedstijd.