Volleybalsters verslaan Mexico op olympisch kwalificatietoernooi, Marring grijpt haar kans

Opslagserie Marring

In de tweede set ging Dijkema terug naar de bank, terwijl Marring mocht blijven staan. De Nederlandse volleybalsters namen een kleine voorsprong, maar Mexico knokte zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk bracht een sterke opslagserie van Nova Marring Oranje weer op ruime voorsprong (15-9). Laura Dijkema kwam opnieuw het laatste deel van de set in het veld, waarna de set werd gewonnen met 25-18.

In de derde set was het voor coach Koslowski een herhaling van zetten. Dijkema keerde terug op de bank, maar werd in deze set wel eerder in het veld gebracht dan de voorgaande sets. Het was voor Oranje lastiger om het verschil te maken. Toch kwam de ploeg geen moment in de problemen. Nog steeds met Marring in de gelederen wonnen de Nederlandse vrouwen de derde set met 25-17.