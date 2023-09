Emmen is klaar voor het EK Tijdrijden

EK WIELRENNEN - In Emmen begint morgen het EK Wielrennen met de tijdrit. Er is de afgelopen dagen keihard gewerkt om de start van dit Europese evenement mogelijk te maken.

Het EK begint morgen om 9:00 uur met de tijdrit in Emmen. De elite renners bij de mannen sluiten de dag van morgen af. De finish van de laatste renner wordt rond 18:00 uur verwacht. Donderdag wordt in en rondom Emmen de mixed relay verreden.

Lange files

Op maandagochtend werd één tunnelbuis van de Hondsrugtunnel afgesloten voor het autoverkeer. De wielrenners rijden morgen en overmorgen door de tunnel in het centrum van Emmen. Dat betekent wel dat het autoverkeer, in twee rijrichtingen, door de andere tunnelbuis moet. En dat veroorzaakt lange files in Emmen.