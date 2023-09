EK Wielrennen: de route van morgen, tijdrit in Emmen

Route

De start is in Wildlands en de renners rijden dan om het Atlas Theater heen via het Raadhuisplein, de Hondsrugweg en de Ermerweg naar Erm. Via Sleen en Noord Sleen slaan de junioren en onder 23 renners rechtsaf bij het viaduct van Noord-Sleen de N381 richting Emmen op. Na de doorkomst door de Hondsrugtunnel finishen de renners op de Hondsrugweg.