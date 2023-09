EK wielrennen op gang geschoten: wat kan het Drenthe opleveren?

Mooie cijfers

Het positieve effect van het EK kwam er niet, financieel was er naderhand een plus te noteren. Dijkman: "We hebben mooie cijfers gedraaid en hebben de investering ruimschoots terugverdiend. Ik zou het zo weer doen."

Ger Welbers is directeur van het regionale marketingbureau Hart van Noord-Holland en trad net aan nadat het EK in Alkmaar plaatsvond. Hij wil het Europees kampioenschap niet als onverdeeld succes bestempelen. "Het is heel belangrijk dat het evenement past bij het verhaal van je stad of provincie. Denk bijvoorbeeld aan Passion. Heel veel steden willen die show binnenhalen, maar bijna niemand weet meer waar het vorig jaar is gehouden."

Trotse inwoners

Het EK wielrennen ziet hij niet direct als aanvulling voor de stad Alkmaar. "Om meer bezoekers naar Alkmaar te trekken destijds, zouden er betere alternatieven zijn geweest'', denkt Welbers. "Maar als je het doet om de bewoners trots te maken, heeft het wel gewerkt. Het heeft de bewonerstrots verhoogd, en dat is ook heel wat waard, want daar doe je het uiteindelijk voor. Die wonen en werken hier."

Het EK wielrennen in Drenthe is daarentegen een 'heel goede match', zegt hij. "Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek. Het EK kan uitstekend laten zien hoe mooi Drenthe als provincie voor fietsvakantie is. Het heeft hier absoluut meerwaarde."