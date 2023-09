Maike van der Duin: na de Ronde van Drenthe weet ik dat ik dit EK-parcours aankan

WIELRENNEN - Maike van der Duin (22) uit Assen is de enige Drentse vrouw die mag starten op het EK wielrennen in onze provincie. Begin augustus ging ze nog hard onderuit bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in Glasgow. Daarna kreeg ze corona en kon ze niet starten in de Tour de France voor vrouwen. Maar ze lijkt er precies op tijd weer te staan.

"Het gaat nu goed. Ik ben heel lang pechvrij geweest en soms lijkt dan ineens dat alles tegelijk komt. Maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben, ik weet het wel zeker", reageert Van der Duin.

Klein kriebeltje

De renster is geboren en getogen in Assen. En als rasechte Drent kijkt ze al een hele tijd uit naar dit EK in eigen provincie.

"Toen ik vorig jaar hoorde dat het EK hier op de VAM-berg zou zijn dacht ik al: het zou mooi zijn als ik daar zou kunnen starten en dat wordt wel een doel op zich. En voor de Ronde van Drenthe twijfelde ik nog wel eens of ik dit parcours aankan, maar nu weet ik dat ik het op een goede dag kan. Dus ik heb toch wel een klein kriebeltje. Het is specialer dan normaal."

Dak van Drenthe

Van der Duin finishte dit voorjaar als derde bij de Women's WorldTour Ronde van Drenthe. Inmiddels heeft ze ook het EK-parcours al uitgebreid verkend, inclusief het nieuwe Dak van Drenthe bovenop de VAM-berg in Wijster.

"Ik denk dat het een supermooie toevoeging is aan het parcours. Als je naar de wedstrijden uit het verleden op de VAM-berg kijkt dan was het altijd al een slijtageslag. Maar juist in onze beloftenwedstrijd kan het denk ik echt wel het verschil maken. Ik ben er blij mee. Ik denk dat het een hele mooie open en zware koers kan worden. En dat is in alle opzichten positief voor onze Nederlandse ploeg."

Beloften

Ondanks dat ze normaal gesproken haar wedstrijden tussen de elite-vrouwen rijdt, heeft ze niet getwijfeld in welke categorie ze op dit EK zou gaan starten.

"Het is m'n laatste jaar bij de beloften en het is supermooi om tussen je leeftijdsgenootjes te kunnen fietsen. Dat kan in het elite-peloton niet meer en daarom grijp ik deze kans met beide handen aan."

Beschermde status

En daarbij komt dat Van der Duin samen met Fem van Empel een beschermde status heeft tijdens de koers.

"Als het een sprint wordt, dan zetten we alle pijlen op mij natuurlijk. Alleen denk ik het met deze ploeg met verschillende kwaliteiten alle kanten op kan en daarom moeten we ons daar niet blind op gaan staren en gewoon heel open gaan koersen."