Axel van der Tuuk achtste op beloftentijdrit EK Wielrennen

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk uit Assen is op de tijdrit voor beloften op het EK wielrennen achtste geworden. De overwinning ging naar de Belg Alex Segaert, voor de Denen Carl-Frederik Bévort en Gustav Wang.

De tijdrit over 19,8 kilometer vertrok vanuit dierenpark Wildlands in Emmen. Van der Tuuk, vorig jaar Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, vertrok iets na half twee. Bij de twee meetpunten op het circuit was de achterstand naar de podiumplekken nog overbrugbaar voor de Assenaar, maar uiteindelijk kon hij het gat naar plek drie niet meer dichten.