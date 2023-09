EK Wielrennen: de route van morgen, mixed team relay in Emmen

De mixed relay is een gemengde ploegentijdrit, waarbij mannen en vrouwen weliswaar apart van elkaar rijden. Per land starten drie mannen, die bij de start-finish worden afgelost door drie vrouwen van hun land. Ze rijden exact hetzelfde rondje.

Route

De start is op de Hondsrugweg de ploegen rijden dan via de Ermerweg naar Erm. Via Sleen en Noord-Sleen slaan de de landenteams rechtsaf bij het viaduct van Noord-Sleen de N381 richting Emmen op. Na de doorkomst door de Hondsrugtunnel geven de mannen het stokje, bij de start- en finishlocatie op de Hondsrugweg, over aan de vrouwen, die dezelfde route afleggen en op de Hondsrugweg finishen.