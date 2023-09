Marlen Reusser rijdt soeverein naar derde Europese tijdrittitel

EK WIELRENNEN - Marlen Reusser heeft met overmacht haar derde Europese titel op de tijdrit veroverd. Over bijna 30 kilometer overklaste de Zwiterse tijdritspecialist de tegenstand. Het zilver was voor de Britse Anna Henderson, die 43 seconden toegaf. De Oostenrijkse Christina Schweinberger was een fractie minder snel en pakte het brons.