Levend kunstwerk bij EK Wielrennen in Noord-Sleen

EK WIELRENNEN - De tijdrijders konden vanmiddag een levend kunstwerk aanschouwen, toen ze onder het viaduct bij Noord-Sleen reden. Er werd vanochtend een tribune gebouwd, waar vanmiddag, tijdens de tijdrit van de eliterenners, de toeschouwer een schilderij in de stijl van Van Gogh lieten zien.

Initiatiefnemer Edwin Wielens legt uit: "We willen Noord-Sleen onder de aandacht brengen en dachten, wat zullen we doen? Toen kwamen we op dit idee uit."