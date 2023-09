Tijdritsensatie Joshua Tarling bekroont jaar van de doorbraak met EK-titel

Op het parcours van een kleine 30 kilometer in en rond Emmen kon de bijna 2 meter lange Tarling zijn kracht optimaal benutten. Op de veelal kaarsrechte wegen, waar renners alleen bij het keerpunt in Zweeloo echt in de ankers moesten, noteerde de tiener bij het eerste tussenpunt direct de snelste tijd. Van Aert en Stefan Küng, die later uitviel door een val, bleven toen nog in zijn spoor.

Doorstoten naar finish in Emmen

Indrukwekkend debuutjaar in profpeloton

Tarling noteert in zijn eerste profjaar indrukwekkende cijfers. In augustus reed hij bij het WK tijdrijden in Glasgow al naar een bronzen medaille achter Remco Evenepoel en Filippo Ganna, die vandaag ontbraken. Het hardrijtalent kroonde zich verder tot nationaal kampioen tegen de klok en won in aanloop naar het EK de individuele tijdrit in de Renewi Tour, een etappekoers in Nederland en België.