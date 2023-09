Het EK Wielrennen Journaal van woensdag 20 september

WIELRENNEN - De eerste wedstrijddag van het EK wielrennen in onze provincie zit erop. Alle categorieën kwamen in actie op de tijdrit in Emmen die van start ging in dierenpark Wildlands. En het EK WIelrennen Journaal richtte vooral haar pijlen op de enige Drentse troef die in actie kwam: Axel van der Tuuk.

De Assenaar finishte als achtste bij de beloften. Hij was de enige Drent die vandaag in actie kwam. In deze uitzending ook aandacht voor Noord-Sleen dat vanmorgen al vroeg in actie was. Het dorp bouwde haar eigen EK-tribune om de tijdritten goed te kunnen bekijken.

Verder een uitgebreid gesprek met Maike van der Duin uit Assen die vrijdag in actie komt bij de wegwedstrijd voor beloften. En we namen een kijkje bij de foto-expositie van Wessel van Keuk uit Zwiggelte. De voormalig wielrenner en fotograaf combineerden z'n twee oude liefdes in de tentoonstelling.