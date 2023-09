Hoogeveen plaatst zich voor hoofdtoernooi KNVB Beker

VOETBAL - De bekerconfrontatie tussen Hoogeveen en Staphorst voor een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB Beker eindigde vanavond in een knappe 3-0 overwinning voor Hoogeveen. Daarmee schreef Hoogeveen historie en verdwijnt de ploeg zaterdagavond in de ballenbak voor de volgende ronde.

Beide ploegen kunnen vooralsnog niet terugkijken op een geslaagde competitiestart en wachten nog steeds op betere tijden in de Derde Divisie A. In de bekerontmoeting ontliepen beide teams elkaar dan ook nauwelijks in de eerste helft waarin Hoogeveen na een dik kwartier wel een levensgrote kans kreeg via Justin Benjamins, maar Staphorst-doelman Anthony van Zaltbommel bracht op weergaloze wijze redding. Halverwege de eerste helft was het wel raak voor Hoogeveen toen Noah Schuurman één op één met Van Zaltbommel geen fout maakte.

Waar beide ploegen in het verdere verloop van de eerste helft nog wel kleine kansen creëerden en de circa 800 aanwezige toeschouwers rekening hielden met een 1-0 ruststand, verdubbelde Emil Bijlsma de voorsprong op slag van rust door vanaf de rand van het strafschopgebied knap raak te schieten. Het antwoord na de onderbreking moest dus van Staphorst komen. De gasten schakelden ook wel een tandje bij, maar brachten Hoogeveen-doelman Stan Meekhof daarmee nauwelijks in de problemen. Twintig minuten na rust bracht Meekhof wel uitstekend redding en nadat Staphorst ook nog de lat raakte, mocht Hoogeveen van geluk spreken dat het deze fase van de wedstrijd zonder kleerscheuren overleefde.

Met de voorsprong op zak speelde Hoogeveen in de tweede helft een stuk gemakkelijker, maar van de ruimte die het kreeg op de helft van Staphorst, werd pas een kwartier voor het einde geprofiteerd toen Justin Benjamins het eindstation vormde van een messcherpe counter. Daarmee was het duel feitelijk wel beslist en is het bekeravontuur van Hoogeveen voorlopig nog niet voorbij. Hoogeveen-trainer Stef Lamberink was een tevreden man na afloop. "Ik ben zeer tevreden over de manier waarop we speelden en het is natuurlijk fantastisch voor de club dat we dit hebben bereikt!'' Op de vraag welke tegenstander Lamberink hoopt liet de trainer het antwoord in het midden. ''Ik kan zo een paar namen noemen, maar we moeten het gewoon afwachten. Dit is een groot feest voor Hoogeveen!''