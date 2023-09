ACV stelt flink teleur en ligt uit bekertoernooi

VOETBAL - Geen hoofdtoernooi van de KNVB beker voor ACV. De Asser tweededivisionist verloor op eigen veld met forse cijfers van Hercules, dat een niveau lager speelt dan de Assenaren: 1-5.

Het bereiken van het hoofdtoernooi was bij rust al een utopie voor ACV, dat de goals in de eerste 45 minuten cadeau gaf. De openingstreffer viel na tien minuten. Een corner van Hercules mocht door Valentijn Beck ongehinderd worden binnengekopt via de onderkant van de lat. Dankzij de individuele klasse van Gioavanni Zwikstra werd de schade snel gerepareerd. De centrumspits van de Assenaren werd door Boy Spijkerman de diepte ingestuurd, liep twee centrumverdedigers eruit, en schoot beheerst binnen: 1-1.

Fouten Prljic en Wielink

Vier minuten na de gelijkmaker kwam Hercules alweer op voorsprong. Luka Prljic verspeelde knullig de bal in de opbouw, waarna Tim Pieters profiteerde. Opnieuw had ACV de schade snel kunnen herstellen maar na een sterke individuele actie van Zwikstra en de pass van Freddy Quispel leverde Spijkerman een te slap schot af, die door Vonk naast getikt kon worden.

Zeven minuten voor rust werden de problemen voor ACV nog groter. Ibrahim Sillah maakte volgens scheidsrechter Vos een overtreding op Jordi Paulina in het zestienmetergebied, waarna Max van Hees geen fout maakte vanaf de penaltystip: 1-3. Amper vier minuten later leidde Nande Wielink zelfs een vierde tegentreffer voor rust in. De centrumverdediger weigerde de bal onder druk over de zijlijn te schieten. Van Hees pikte de bal op en gaf een afgemeten voorzet op het hoofd van Max Fichtinger.

Geen Houdini-act

Met Bas Aalderink en Lars Dijk voor Wielink en Sillah én later Jaap van Dijken en Mark Jagt voor Tapmahoe Sopacua en Justin Mulder probeerde Jalving het tij nog te keren, maar buiten een prima poging van Gijs Jasper (gered door Vonk) kwam ACV lange tijd niet. Hercules dat een zeer degelijke indruk maakte beperkte zich tot counteren en dat leverde bijna de 1-5 op. Franslyn Nsingi schoot van afstand, maar Nijland redde. Uit een corner van Quispel kopte Jasper een kwartier voor tijd naast en kort daarna had Quispel oog in oog met Vonk de 2-4 moeten maken, maar de inzet van de aanvallende middenvelder was te matig om Vonk te kloppen. Nadat zelfs Zwikstra Vonk niet wist te passeren bleek een Houdini-act van ACV definitief onmogelijk. Sterker nog, Hercules deed er vier minuten voor tijd nog een schepje bovenop met de 1-5. Deveron Fonville was de doelpuntenmaker en zorgde daarmee voor het slotakkoord.