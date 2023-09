'Onbekende' Nova Marring verbaast bij Oranje volleybalvrouwen

VOLLEYBAL - Ineens stond ze er deze zomer op het Europees kampioenschap volleybal. Min of meer vanuit het niets. Nova Marring, 22 jaar oud uit Assen, draait nu ogenschijnlijk probleemloos mee in het team van bondscoach Felix Koslowski, dat deze week in China strijdt voor een olympisch ticket.

Een jaar geleden zat Marring het WK volleybal thuis voor de tv te volgen, speelde ze haar competitiewedstrijden in België en kende bijna niemand haar nog. Nou ja, in de Asser volleybalwereld is ze een enigszins bekend gezicht. Vanaf haar twaalfde speelde ze drie jaar in de jeugd van Sudosa-Desto. Daarna volgden avonturen bij Zwolle en in België. Afgelopen jaar werd ze als speelster van Asterix Avo Beveren verkozen tot beste speelster van de Belgische competitie, terwijl haar collega's vooral in topcompetities in Duitsland, Turkije en Italië uitkomen.