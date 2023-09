Del Grosso pakte al eens Nederlandse titel op VAM-berg en kijkt uit naar thuis-EK

WIELRENNEN - Onder loodzware omstandigheden werd Tibor del Grosso (20) uit Eelde in oktober 2021 Nederlands kampioen op de weg bij de junioren. In verband met de coronapandemie was de plaats van handeling de VAM-berg in Wijster.

Morgen staat hij aan de start van de EK-wegwedstrijd. Deze keer voor mannen tot 23 jaar. De wedstrijd gaat over 135 kilometer en de mannen rijden in de finale vijf keer een omloop van bijna 14 kilometer om en over de VAM-berg, inclusief het nieuwe Dak van Drenthe dat tot 63 meter boven NAP reikt.

"Normaal gesproken kan ik hier wel redelijk omhoog komen, dus ik heb er wel zin in", reageert Del Grosso nadat hij net voor het eerst het Dak van Drenthe heeft geïnspecteerd.

'Valt vies tegen'

"Het valt nog wel vies tegen, zeker met dat plateau bovenop. Waar je normaal al de afdaling indraait, moet je nu nóg een extra inspanning leveren, dus het zal nu wel extra uit elkaar gaan."

Het parcours op de VAM is vooral draaien en keren en dat is een veldrijder als Del Grosso op het lijf geschreven. "Daar wordt een crosser wel blij van ja".

De vorm is goed

Del Grosso is tweedejaars belofte en maakt een sterke periode door. Hij kwam goed voor de dag tijdens de prestigieuze Tour de l'Avenir. Daarna won hij in de Flanders Tomorrow Tour de sprinttrui en finishte hij na vier etappes op de tweede plaats in het algemeen klassement. Vervolgens eindigde hij ook nog als tweede in de Belgische Grand Prix de Honelles.

"Het gaat deze maand zeker weer goed. Ik had wat gesukkeld in het voorjaar met ziekte. Maar ik ben er wel weer goed doorheen gekomen. Ik heb een goede Ronde van de Toekomst gereden en sindsdien is de vorm wel goed."

Vrije rol

Hij gaat er dan ook van uit dat hij een vrije rol in de koers heeft. "Ik heb wel laten zien dat ik wel goed in vorm ben en die inspanning wel goed moet kunnen."

En hoewel Del Grosso tegenwoordig in Sittard woont, is hij blij met het EK in z'n thuisprovincie. "Er komen ook best wat mensen voor mij kijken denk ik. Het is dicht bij huis dus het is extra speciaal."

EK programma morgen

Morgen om half tien starten de beloften-mannen in de Hoofdstraat in Hoogeveen ter hoogte van theater De Tamboer. De finish wordt daar rond 12.45 uur verwacht.