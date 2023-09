'Smiling Killer' Bergholt wil hal van E&O vol spelen: 'Slaan en lachen'

Bijna vier jaar geleden kwam Bergholt (58) bij E&O terecht. "Mijn vrouw accepteerde een werkaanbod in Nederland", legt de oud-international van Denemarken uit. Het stel woont in Stadskanaal en als Bergholt niet in de hal is, verkoopt hij houten meubels. "Het was een shock voor me dat handbal in dit land niet groot is."