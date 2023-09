Frankrijk verrast met EK-titel mixed relay, Nederland naast podium

Italië lang op koers voor goud

De Italianen hadden aanvankelijk de beste papieren door halverwege met Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Eduardo Affini de beste doorkomsttijd te noteren. Hun opvolgsters Soraya Paladin, Vittoria Guazzini en Elena Cecchini leken stand te houden, maar het Franse drietal Julliete Labous, Cédrine Kerbaol en Audrey Cordon-Ragot had genoeg power in de benen om de strijd op de kaarsrechte wegen rond Emmen in hun voordeel te beslechten. In een secondespel viel het kwartje hun kant op.