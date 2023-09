EK wielrennen Journaal van donderdag 21 september

WIELRENNEN - De tweede wedstrijddag in Emmen van het EK wielrennen zit erop. In deze uitzending kijken we terug op de mixed team relays van onze Nederlandse ploegen bij de junioren en elite.

Verder aandacht voor de fietsclinic voor de onderbouw van de basisscholen in Dalen, Dalerveen en Wachtum. En met Tibor del Grosso uit Eelde blikken we vooruit op de wegwedstrijd voor beloften die morgenvroeg om half tien in Hoogeveen van start gaat.