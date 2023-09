Kinderen in Dalen krijgen fietsclinic van Jumbo-Visma: 'Heel veel vrolijke gezichten'

Nova Haverkort (4 jaar) uit Coevorden heeft er zichtbaar veel plezier in. Of ze tijd heeft voor een interview? "Nee, ik moet verder fietsen!", roept ze. Toch stopt ze een rondje later om te vertellen hoe leuk ze het vindt. "Ik ging net zo hard door de bocht, m'n achterwiel slipte helemaal. Zal ik eens laten zien hoe goed ik kan fietsen?" En weg is ze weer.