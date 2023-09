Na het WK mogen Karst Haijma en Thom van der Werff ook schitteren op 'eigen' EK

'Een zwaar rondje'

Ook op het afgelopen WK in Glasgow was het tweetal vertegenwoordigd. Het Schotse stratencircuit liep op-en-af, een beetje vergelijkbaar met het parcours rond de VAM. In hun voordeel spreekt dat ze het 'thuisrondje' ook nog op hun duimpje kennen. Hayma: "Een EK in eigen provincie, dat is heel mooi. Ik moet het ook hebben van een zwaar rondje. Als de mogelijkheid er is, kan ik voor een uitslag gaan, al hangt dat natuurlijk ook af van het koersverloop."