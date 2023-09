Elmar Reinders rijdt derde EK: 'Het wordt een onvoorspelbare koers'

WIELRENNEN - Het mag dan zijn derde deelname aan een Europees kampioenschap zijn, maar deze Drentse editie is wel extra bijzonder voor Elmar Reinders (31) uit Assen. Hij start morgen, om 12.15 uur, voor het Drents Museum in zijn eigen woonplaats.

"Als het een keer in de buurt is en de start is in je woonplaats dan is het wel iets waar je graag bij wil zijn", reageert Reinders. Maar de nacht voor de koers slaapt hij desondanks niet in zijn eigen bed.

Tour de France

De 31-jarige Assenaar reed in dienst van het Australische Team Jayco Alula afgelopen zomer z'n eerste Tour de France. En daar is hij goed uitgekomen. "Het is gewoon drie weken lang vijf uur fietsen en als je daar goed van herstelt dan zal de conditie daar wel beter van worden."

'Onvoorspelbaar'

De profs rijden morgen een koers over 200 kilometer. De finale bestaat uit zes lussen rond en over de VAM-berg in Wijster, die onlangs werd verhoogd van 48 meter tot 63 meter. Reinders heeft geen idee welke kant de koers van de elite-renners morgen op zal gaan.

"Het is heel onvoorspelbaar. De koers kan in de eerste honderd kilometer beslist worden op de aanloop-lus, maar het kan hier op de VAM-berg ook de eerste ronde gebeuren en wie weet gaan we sprinten met vijftig man. Ik denk dat wij als Nederland de grootste kans hebben op een zege als het een sprint wordt, en hoe groot die groep dan is, maakt niet zo heel veel uit." Olav Kooij is dan de man voor Nederland die het af moet maken.

'Superlastig'

Hoewel de VAM-berg relatief dichtbij zijn woonplaats Assen ligt, traint Reinders er praktisch nooit. "Het is altijd druk en het heeft gewoon niet mijn voorkeur". In de wedstrijd vindt hij het wel een lastige hobbel. "Het is superlastig. Het is draaien, keren, op en af en het gaat honderd procent koers zijn. Ik denk dat hier een snelle klassiekerrenner hier gaat winnen zoals Pedersen, De Lie of Kooij."

Live op TV Drenthe