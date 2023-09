Jan Hoekstra: 'Als je 2 meter bent verwacht iedereen dat je de ballen pakt'

VOETBAL - Het zijn roerige tijden voor FC Emmen-doelman Jan Hoekstra. De 25-jarige Drent werd vier weken geleden vader en verhuisde onlangs met zijn vriendin en kersverse dochter naar Emmen. Ook sportief gezien is het tot nu toe allesbehalve rustig voor de doelman, die goede en minder goede wedstrijden aflevert.

Met name tegen Ajax was de kritiek niet van de lucht. Op sociale media werd elke tegentreffer aan Hoekstra gelinkt, mede omdat de commentator bij de flitsen die werden getoond op tv daar ook de nadruk op legde, terwijl de verdedigers van FC Emmen nauwelijks werden bekritiseerd.

"Tja, zo werkt het vaak", zegt Hoekstra. "Er gaan drie ballen van buiten de zestien in de goal. Dan wordt er gewoon verwacht dat je als keeper van 2 meter die ballen pakt. Er wordt dan niet echt verder gekeken. Dat er bijvoorbeeld meer druk op de bal moet zijn of dat er veel meer fout gaat voor die goals. Of ik met de kritiek eens was? Nou, deels. Bij die tweede tegentreffer had ik veel meer moeten doen."

Wisselvallig

Gelukkig voor Hoekstra mocht hij zich na het duel op De Toekomst razendsnel herstellen en dat deed hij afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht. Met name de één-op-één-redding in de tweede helft, bij 1-0, was cruciaal. "Ik hield net als tegen De Graafschap de nul. Dat waren ook mijn beste wedstrijden. Tegen VVV-Venlo kon ik aan de tegentreffers niets doen en over mijn optredens tegen Cambuur en FC Dordrecht was ik niet tevreden."

Die wisselvalligheid - ook bij zijn ploeggenoten achterin - is volgens Hoekstra wel te verklaren. "Het spelen op dit niveau is voor veel spelers nieuw, ook voor mij. Bij Roda JC keepte ik een half jaar waarna mijn schouder uit de kom ging. Dit is eigenlijk pas mijn tweede seizoen op dit niveau. Daarnaast is onze linksback een jaar geblesseerd geweest, is onze rechtsback eigenlijk geen verdediger en spelen Julius Dirksen en Michaël Heylen ook pas nadat ze heel lang bankzitter waren. We moeten nog steeds op elkaar ingespeeld raken en dat vergt gewoon tijd. Het gaat steeds beter, maar er is zeker ook nog voldoende ruimte voor verbetering."

Avondje NAC

Na het gelijkspel in Amsterdam en de zege op Jong FC Utrecht hoopt Hoekstra uiteraard op een nieuw positief resultaat in Breda tegen NAC. Ik kijk er enorm uit om daar te spelen. De sfeer is daar heerlijk. Hopelijk kunnen we de punten meenemen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan."

Burnet trefzeker in Breda

NAC - FC Emmen wordt morgen voor de zestiende keer gespeeld. Drie keer trok Emmen aan het langste eind, acht keer de thuisclub en drie keer eindigde de Brabants-Drentse confrontatie onbeslist. De laatste twee ontmoetingen in Breda leverden een overwinning voor FC Emmen op. In het kampioensjaar in de Keuken Kampioen Divisie werd het op 17 september 2021 1-2 voor de Drentse club (goals van Mendes en Burnet).