Meer defensieve opties voor Fred Grim tijdens 'Avondje NAC'

VOETBAL - Voor de zevende wedstrijd van het seizoen van FC Emmen, uit bij NAC Breda, heeft Fred Grim weer twee extra opties in vergelijking met afgelopen maandag. Maikel Kieftenbeld is namelijk terug van zijn twee duels schorsing en Lorenzo Burnet is weer voldoende hersteld van een blessure, die hem tegen Jong Ajax en Jong FC Utrecht aan de kant hield.

Voor Mike te Wierik, Chardi Landu en Robin Schouten komt het duel in Breda volgens Grim nog te vroeg. "Toch gaat het herstel van die jongens goed. Mike loopt alweer zijn rondjes, terwijl Chardi grote delen van de training én Robin alle oefeningen kan meedoen. Ik verwacht dat beide mannen volgende week, maar in ieder geval over twee weken weer inzetbaar zullen zijn."

NAC - FC Emmen is het duel tussen de nummers 14 en 10 van de Keuken Kampioen Divisie. Verschil tussen beide ploegen is twee punten (7 om 9).

Speelt Kieftenbeld vanavond zijn jubileumwedstrijd?

Voor Maikel Kieftenbeld wacht mogelijk zijn 250e optreden in het betaald voetbal. Grim: "Of ik hem daarom ook laat spelen? Haha, ik begrijp je vraag.. maar dat zal voor mij geen doorslaggevende reden zijn. Ik stel spelers op omdat ik denk dat ik met hen de meeste kans maak om te winnen."

Smeets of Bernadou?

Duidelijk is wel dat met Kieftenbeld, Jorrit Smeets, Lucas Bernadou en Jari Vlak de keuze op het middenveld reuze is. De laatste twee duels koos Grim voor Smeets, al werd de roep om Bernadou de laatste duels steeds groter. "Lucas is een geweldenaar aan de bal en speelt vrijwel alles naar de goede kleur. Toch kan het zo zijn dat we tegen NAC op het middenveld een ander type speler nodig hebben. Overigens kende Lucas de nodige klachten in de voorbereiding en heeft hij niet alles kunnen spelen. Dat speelde tot nu toe in zijn geval wel een rol, maar als straks iedereen topfit is dan kan het zomaar zijn dat er wekelijks andere keuzes gemaakt kunnen worden. Kwalitatief gezien ontlopen ze elkaar nauwelijks."

NAC