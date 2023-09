Vroege vluchter Henrik Pedersen verrast favorieten en rijdt solo naar EK-titel

WIELRENNEN - Henrik Pedersen heeft op spectaculaire wijze de Europese titel bij de beloften gegrepen. De 18-jarige Deen ontsnapte met twee metgezellen ter hoogte van Coevorden uit het nog omvangrijke peloton en reed solo over de meet.

De tiener uit Scandinavië verwees Romeo, sinds dit jaar prof bij Movistar op het hoogste niveau, naar een tweede plek op 25 seconden. In de achtergrond reed Fransman Paul Magnier naar het bronzen eremetaal.

Del Grosso tegen het asfalt

De Nederlanders, die zich op het plaatselijke parcours wel toonden voor het thuispubliek, werden in de finaleronde voorbijgestreefd. De eerste landgenoot in de uitslag is Martijn Rasenberg op de twaalfde plek. Eeldenaar Tibor del Grosso, die onderweg nog viel, werd dertiende op 41 seconden van Pedersen.