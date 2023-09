Tibor Del Grosso 13e in EK-wegrit: 'Valpartij was mentale klap'

WIELRENNEN - Hij zal zich nog weleens achter de oren krabben hoe het in een split second mis kon gaan. Tibor del Grosso en z'n ploegmaats nestelden zich voor aan het peloton om de finale vanaf de eerste passage van de VAM-berg te kleuren, maar tijdens de beloftenkoers ging het uitgerekend op dat sleutelmoment mis.

Del Grosso klapte tegen het asfalt, vlak voordat de andere landen door wilden trekken. Het 20-jarige multi-talent uit Eelde baalt na afloop stevig. "We zaten best goed, maar in de bocht naar rechts, vlak voor het VAM-terrein, duikt een Deen in een gat dat niet bestaat. Hij gleed onderuit, schoof mijn wiel weg en nam mij mee in z'n val."