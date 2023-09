Ilse Pluimers bezorgt Nederland eerste gouden medaille op EK

WIELRENNEN - Ilse Pluimers heeft Nederland de eerste gouden medaille bezorgd op het EK wielrennen in Drenthe. In de wegrit kletste ze de overige kopvrouwen uit het wiel. Achter Pluimers sprintten Anna Shackley (Groot-Brittannië) en Linda Zanetti (Zwitserland) naar de overige podiumplekken.

In de mixed relay kon Nederland zowel bij de elites als junioren een bronzen plak ruiken, maar moesten de renners in beide categorieën genoegen nemen met een vierde plek. Vandaag schoot Nederland dus wel raak.

Van der Duin toont zich

Waar bij de beloften-mannen drie vluchters al vroeg het hazenpad kozen, maakten hun vrouwelijke leeftijdsgenoten er een gesloten koers van. Op het plaatselijke parcours rond de VAM-berg ontbrandde de strijd en verscheen een bekend gezicht vooraan. Maike van der Duin mengde zich in de debatten en kreeg Zoe Bäckstedt, de kersvers Europees tijdritkampioene, met zich mee.

Vier ronden van het eind ging de Britse er alleen vandoor. Van der Duin klampte aan, maar kon haar tempo niet bijbenen en liet zich inlopen. Maar ook Bäckstedt moest diep in haar krachtenarsenaal tasten en verloor steeds meer van haar voorsprong. Op de voorlaatste passage van de VAM-berg kreeg ze weer gezelschap van de rest van het peloton. En groupe reden de vrouwen naar de slotronde.

Pluimers, geboren in het Overijsselse Enter, benutte haar explosiviteit en maakte het Nederlandse ploegenspel af door onbedreigd naar de zege te sprinten. De 21-jarige belofte boekt haar tweede seizoenszege na de tijdrit in de Omloop van Borsele in april. De Europese beloftentijdrit rond Emmen besloot ze als vijftiende. Van der Duin eindigde na haar aanval als 37ste op een kleine minuut van Pluimers.