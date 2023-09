FC Emmen overtuigt niet, maar wint met gemak bij NAC

VOETBAL - Na de thuiszege op Jong FC Utrecht afgelopen maandag won FC Emmen ook de tweede wedstrijd deze week. In het Rat Verlegh Stadion was de formatie van trainer Fred Grim met 3-1 te sterk voor NAC Breda. De Drentse club herstelde zich na een vroege achterstand middels goals van Jari Vlak, Joey Konings en invaller Rui Mendes.

Door de zege klimt FC Emmen naar plek 5 in de Keuken Kampioen Divisie, met 12 punten uit 7 duels. Koploper blijft Roda JC, dat met 4-1 won van FC Den Bosch. De equipe van trainer Bas Sibum heeft 16 punten.

Zelfde elf

FC Emmen startte met dezelfde elf spelers als vorige week vrijdag bij Jong Ajax en afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht, waardoor de teruggekeerde Maikel Kieftenbeld (twee duels schorsing), Lorenzo Burnet en Robin Schouten (beide geblesseerd) op de bank moesten plaatsnemen. Ook Lucas Bernadou, die de afgelopen duels werd geprezen na zijn invalbeurten, mocht de bank warm houden.

De eerste kans was voor FC Emmen, maar het afstandsschot van Desley Ubbink werd gekeerd door Tein Troost. De jonge doelman die terugkeerde vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord, hoorde pas vanochtend dat hij zou keepen omdat eerste doelman Roy Kortsmit geblesseerd was.

Eigen doelpunt

Amper een minuut later lag de bal aan de andere kant in het net. Een vrije bal van Clint Leemans werd ongelukkig door Jeff Hardeveld in eigen doel gewerkt: 1-0. Een flinke domper voor FC Emmen, dat ook heel even van slag was.

Via Jari Vlak herstelde FC Emmen zich snel. De captain kreeg veel te veel ruimte om uit te halen vanaf zo'n twintig meter. Het schot van de Volendammer (zijn eerste treffer van het seizoen) bleek te machtig voor de jonge goalie van NAC.

Emmen wilde erop en erover en was daar kort na de gelijkmaker dichtbij, maar Jorrit Smeets zag zijn inzet tegen de paal komen. Aan de stand veranderde in de eerste helft niets meer. Wel aan het veld, want dat werd - door de hevige regenval - met de minuut moeilijker te bespelen.

Wissels

Grim wisselde twee keer in de rust. Julius Dirksen (met geel op zak) werd vervangen door Dennis Vos en topschutter Ben Scholte moest plaatsmaken voor Ahmed El Messaoudi. Dat leverde in het begin van de tweede helft nog niet het gewenste effect op, al was Emmen in verdedigend opzicht minder fragiel dan voor rust.

Vlak voor het uur werd Emmen in het zadel geholpen door Troost. De doelman schatte een dieptepass van Desley Ubbink op Joey Konings volledig verkeerd in en rende terug in plaats van naar voren. Konings wist hier wel raad mee en schoot binnen: 1-2.

Beslissing

Tien minuten voor tijd gooide Mendes (hij kwam een kwartier daarvoor samen met Kieftenbeld in de ploeg voor Konings en Smeets) het duel op slot. De Portugees, die maandag zijn rentree maakte, rondde een pass van Ubbink koelbloedig af.