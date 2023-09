Thom van der Werff gaat naar opleidingsploeg DSM

Van der Werff (18) maakt de overstap van Gepla-Watersley R+D Road Team. De Drent hoopt bij zijn nieuwe ploeg door te stoten naar de WorldTour. "Veel renners bij Team DSM-Firmenich hebben dat eerder voor elkaar gekregen", zegt Van der Werff. "En daar droom ik ook van. We gaan zien wat de toekomst brengt."

"Thom heeft zichzelf laten zien als een puncheur en een specialist in de eendaagse klassiekers. Daarin heeft hij ook enkele goede resultaten behaald", aldus Rudi Kemna, hoofdcoach van Team DSM-Firmenich. "Hij heeft niet alleen fysiek indruk gemaakt, maar ook mentaal. Thom begrijpt heel goed hoe een race kan verlopen en weet daarop in te spelen."

Van der Werff is vandaag in eigen provincie actief op het EK wielrennen. Hij start in Drijber bij de wegwedstrijd bij de junioren.