Sherida Spitse verliest met Oranje in Nations League van België

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters hebben in de Nations League verloren van België. In Leuven ging de ploeg van de in Emmen woonachtige captain Sherida Spitse onderuit met 2-1.

Jill Roord opende in de tweede helft de score voor Oranje. Uit de tegenaanval een minuut later maakte Marie Detruyer gelijk. Door een eigen doelpunt van keepster Jacintha Weimar, die een kopbal van Jassina Blom losliet, werd het diep in blessuretijd 2-1.

De voetbalsters moeten de groep in de Nations League winnen, willen ze kans maken op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In de groep zitten verder Schotland en het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.

Debuut

Jonker koos voor Caitlin Dijkstra achterin naast Spitse en Dominique Janssen. De voetbalster van FC Twente speelde op de plek van de gestopte Stefanie van der Gragt. Weimar maakte haar debuut tussen de palen bij Oranje. De keepster van Feyenoord is de eerste keus door de afwezigheid van de niet fitte Daphne van Domselaar en Lize Kop.

Oranje won afgelopen juli de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het WK tegen België met 5-0, maar Jonker had al gewaarschuwd dat dat duel niets zou zeggen over deze wedstrijd in Leuven.

Weinig druk

In de eerste helft bleven grote kansen lang uit. Het tempo in de opbouw lag laag en er was weinig druk naar voren. Een schot van Daniëlle van de Donk werd gestopt door keepster Nicky Evrard. Lineth Beerensteyn kon bij een lange pass van Spitse net niet tot een schot komen en een inzet van Lieke Martens werd uit de korte hoek gehaald.

Nederland kwam na bijna een uur op 1-0. Een aanval over links kwam terecht bij Beerensteyn die goed teruglegde op de vrijstaande Roord. Die kon laag in de linkerhoek binnenschieten.

Lang konden de speelsters niet genieten van de voorsprong. Uit een aanval over links een minuut later bezorgde Blom de bal bij Detruyer. Die kreeg in duel met Dijkstra de bal met een boog over keepster Weimar.

Beslissing in extra tijd

In de slotfase zette België druk en kreeg mede door slordigheden bij Oranje kleine kansen. Jonker wisselde Spitse, Martens en Roord en hoopte met Kerstin Casparij, Damaris Egurrola en Fenna Kalma op wat meer rust achterin en nog wat aanvallende impulsen.